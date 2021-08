E' ancora presto per dire se Paulosalterà certamente il, eppure anche le notizie di oggi lasciano presagire che potrebbe restare in disparte, o quantomeno scaldarsi nel finale e per uno spezzone.contava certamente di averlo ben prima a disposizione, già da lunedì in gruppo. Paulo invece non sta forzando, anzi: si è preso il tempo giusto per recuperare e per far sì che non arrivino più sorprese di questo tipo, cioèStaremo a vedere, decisiva già la seduta di domani. Se ci sarà, potrà far coppia con, di fatto titolare aldi Barcellona dove potrà incrociare Leo Messi, di ritorno proprio dalle vacanze e dopo la vittoria in Copa America. A proposito di CR7: è sembrato tranquillo e sereno durante l'allenamento di questa mattina. Ha scherzato con, sorriso con. E poi si è rivolto al pubblico, ringraziandolo per l'accoglienza sempre speciale. Sembra dentro al progetto. Ma a decidere saranno sempre gli incastri di mercato.