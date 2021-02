1









Perché Cristiano Ronaldo è così nervoso? Se lo chiede Repubblica, che riconduce le arrabbiature di CR7 alle scarse prestazioni dei compagni di squadra del portoghese. Del resto, "lui è uno che da sempre la colpa agli altri, quando qualcosa non funziona, eppure anche lui sta funzionando maluccio". Pertanto, per il quotidiano "Il nervosismo che ostenta deriva dalla frustrazione, ma la frustrazione da cosa deriva? Dalla mancanza di un supporto tecnico, da un disagio tattico o dalla percezione di non riuscire più a ottenere il massimo da se stesso?". Domande a cui non vengono date risposte. Una potrebbe essere Kulusevski: "Non sembra il tipo di giocatore che Ronaldo ama avere al suo fianco".