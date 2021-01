Facendo il punto sulla formazione che potrebbe schierare domenica a San Siro Andrea Pirlo contro l'Inter, Tuttosport fa notare un dato notevole riguardante l'attuale coppia titolare offensiva. Parlando della scelta obbligata dell'allenatore della Juve causa infortunio di Dybala e quarta punta che ancora deve arrivare dal mercato, il quotidiano torinese scrive: ​"Si ricompone così la coppia stellata e ormai affiatata, capace di mettere a segno 30 reti stagionali (19 per CR7 e 11 per il bomber spagnolo)."

Questa la ripartizione: Ronaldo 15 gol in campionato + 4 in Champions League; Morata 4 gol in campionato, 6 in Champions e uno col Genoa in Coppa Italia