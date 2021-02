1









Tocca a Cristiano. E a Buffon. Insomma, ai senatori di questa squadra che vede l'Inter scappare in modalità Juventus - vincendo le partite che contano, ma non solo - e la Juventus che non può cambiare in modalità Inter, cioè perdendo terreno sull'altare della discontinuità. Come raccontato da Tuttosport, i bianconeri ripartono dal suo fuoriclasse, aggrappati al proprio Sette. Pirlo, del resto, non ha poi cos tante alternative: avrebbe voluto recuperare Dybala, invece deve 'accontentarsi' di rilanciare Kulusevski con Cristiano. Dato che nemmeno Morata sembra sia al meglio.



LA SITUAZIONE - Dopo i passi falsi, del resto, c'è sempre stato il portoghese. Che aveva segnato con lo Spezia lo scorso primo novembre (dopo Crotone, Verona e Lazio), che aveva rischiarato la strada nella sfida all'Udinese immediatamente successiva al crollo con la Fiorentina. Poi, la Supercoppa: arrivata dopo l'Inter. E' l'uomo che tira fuori dai guai questa Juventus. E' l'uomo con cui ripartirà la rincorsa verso l'alto. Il tempo stringe: servirà essere ben fuori dall'ordinario. Pure per CR7.