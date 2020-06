A Ronaldo non sfugge nessun dettaglio e lavora per essere sempre al top. Come scrive Tuttosport "non è sfuggito ai più attenti osservatori, che negli ultimi allenamenti alla Continassa, CR7 indossava delle scarpette leggermente modificate rispetto al modello che utilizza di solito. In particolare con tacchetti piuttosto inusuali. Una novità che Ronaldo sta testando da qualche settimana con l'obiettivo di essere ancora più veloce. [...]. Si tratta di tacchetti di derivazione rugbistica perché sono piuttosto simili a quelli che usano i campioni della palla ovale e che pare siano usati già da qualche tempo da un giocatore della Ligue1, Andy Delort attaccante algerino del Montpellier che poco prima della chiusura del campionato ha stabilito il nuovo record di velocità di punta nel campionato francese toccando i 36,8 km/h".