In onore dei vecchi tempi. È questo quello che avranno pensato Cristiano Ronaldo, Modric e Kovacic, compagni ai tempi del Real Madrid, non appena si sono incontrati allo stadio Poljud. Abbracci di rito, sorrisi, e foto ricordo. Stasera, infatti, Portogallo e Croazia si sfideranno stasera nell’ultimo impegno di questa pausa nazionali: i croati per evitare la retrocessione, i portoghesi per ritrovare la vittoria dopo il ko con la Francia, sicuri del matematico secondo posto. Ronaldo da una parte, Modric e Kovacic dall’altra, ma allo stadio Poljud hanno trovato tempo e spazio per un momento di unione.