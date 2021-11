Ha lasciato la Juve da tre mesi e non risulta indagato, ma il suo nome è spuntato in una delle intercettazioni della Guardia di Finanza nel corso dell’indagine denominata «Prisma» sulle presunte plusvalenze fittizie e i conti bianconeri. Accertamenti in corso sui rapporti economici che ha avuto con il club guidato da Andrea Agnelli, come vi abbiamo raccontato ieri.- Nelle conversazioni, infatti, si parla della “carta famosa che non deve esistere teoricamente”. Secondo gli inquirenti si tratta di una scrittura privata, che non risulta in via ufficiale, che si riferiva al rapporto contrattuale e alle retribuzioni arretrate del portoghese. Un documento che, secondo quanto è stato accertato dalla Finanza, non risulta essere stato oggetto di pubblicazione e del quale gli inquirenti vogliono saperne di più.