Mentre i rumors di mercato lo vedono corteggiato dal Paris Saint-Germain e in generale come possibile vittima (illustre) sacrificale della Juventus per sistemare il bilancio, Cristiano Ronaldo continua a godersi le vacanze con il suo yatch. Il 24 si presenterà al raduno della Juve in vista della prossima stagione, giusto il tempo di trascorrere un po’ di tempo in compagnia della sua bellissima compagna Georgina Rodriguez, che sui social ha postato una foto molto romantica dedicando al fenomeno bianconero un messaggio d’affetto: “Quanto mi sento fortunata”.