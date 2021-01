Milan-Juventus sarà pane per Cristiano Ronaldo, creato per decidere nei big match. Il fenomeno portoghese si è già rivelato prolifico contro il Diavolo: come riporta il Corriere dello Sport, “San Siro porta bene al portoghese, che ha già segnato tre volte nelle tre partite giocate con la Juve (due in A e una in coppa Italia). Inoltre, 9 dei suoi 14 gol sono arrivati in trasferta, dato che non lascia tranquilla la squadra di Pioli.