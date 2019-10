Cristiano Ronaldo è tornato in giornata alla Continassa dove si è aggregato al gruppo di Maurizio Sarri. CR7 è fresco di gol numero 700 con la sua nazionale e ora ha messo nel mirino il Bologna. Il portoghese dovrebbe allenarsi regolarmente assieme al resto del gruppo. Ancora differenziato per Douglas Costa mentre si è rivisto assieme al resto della squadra Danilo, impegnato in un testa a testa in velocità con