La Juventus passa in casa con il Parma, grazie ad un Cristiano Ronaldo in formato Champions. Il fenomeno portoghese è la nota più lieta di una gara che, dal punto di vista del gioco, ha sancito un mezzo passo indietro rispetto alle ultime uscite in questo 2020. Arrivano comunque i tre punti, fondamentali per il discorso classifica, dopo il pareggio dell'Inter a Lecce. CR7, ma non solo, perché anche Dybala ha dimostrato ieri di poter essere centrale in questa squadra: significativo è l'episodio dell'assist per la rete di CR7, che porta il compagno di squadra all'undicesima rete nelle ultime sette partite.