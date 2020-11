Otto in pagella. Da tutti i principali quotidiani. Cristiano Ronaldo è stato l'mvp indiscusso della sfida tra Juve e Cagliari. Scrive Tuttosport: "Sblocca la partita al 38' del primo tempo con un'azione delle sue: finta, dribbling, tiro imprendibile. E dopo 4 minuti chiude virtualmente la gara con un gol da opportunista. Più gol (8) che partite (5) in Serie A". Il Corriere dello Sport mette Ibra nel mirino: "Il re riparte alla sua maniera: segnando, ovviamente. Doppietta chirurgica in 5 minuti per raggiungere Ibra a quota 8 reti. Sono 60 gol in tutto da quando è in Serie A. Fondamentale e decisivo". Chiude Gazzetta: "Dalla tripletta di gennaio alla doppietta novembrina, con un diagonale in controtempo e un tocco d'esterno: 8 gol in 5 partite, mica male come bottino".