Nella conferenza stampa appena conclusa di Andrea Pirlo alla vigilia della partita contro l'Udinese, Andrea Pirlo ha parlato delle condizioni di due giocatori fondamentali della Juventus: "Cristiano Ronaldo sta bene e si è allenato bene. È sereno e positivo, domani giocherà in coppia con Dybala. Federico Chiesa sta un po' meno bene. Si è allenato a parte questa settimana, ha fatto qualcosa ma non è ancora al 100%. Abbiamo l'allenamento di oggi per le condizioni, ma sarebbe rischioso proporlo dall'inizio. Vediamo come va e poi decideremo come procedere per la formazione di domani".