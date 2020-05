1









La Juventus riabbraccia Cristiano Ronaldo. Pochi minuti fa, intorno alle 22.20, il campione portoghese è atterrato all'aeroporto di Caselle, dopo essere partito attorno alle 19.30 da Madeira. Scalo a Madrid e poi via, verso Torino, dove appunto è atterrato da poco. Per Ronaldo parte ora la "fase 2", così come per tutti gli altri giocatori che ritorneranno dall'estero: ci saranno quindi due settimane di isolamento, che il giocatore passerà probabilmente a casa sua, anche se la società ha messo a disposizione dei tesserati il J Hotel, dove ognuno ha la sua stanza e accesso al campo di allenamento della Continassa.