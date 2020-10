19







di Cristiano Corbo, inviato alla Continassa

L’ultima volta in zona, aveva ‘rotto’ la bolla per prendere il primo volo per Lisbona. Era stanco di aspettare, Cristiano. Inconsapevole che il Covid, il PCR, quella quarantena comunque sofferta nonostante la mancanza di sintomi, sarebbe diventato pane quotidiano ed esercizio per i nervi. Oltre venti giorni dopo, Ronaldo è di nuovo ai piedi della Continassa: negativo, per il test fatto nella giornata di ieri.



Alle ore 9.45, un suv bianco - guidato da un uomo della società - è piombato all’ingresso del centro sportivo con CR7 a bordo: mano sulla testa e maglione beige, per il portoghese. Nessun saluto e scarno di sorrisi, nel suo ennesimo primo giorno. L’importante per tutti però è che sia tornato: nuovo look e una Juve già da salvare. A partire dallo Spezia? Ecco, questo lo vedrà Pirlo.



Resta intanto da completare il percorso legato alla visita di idoneità. Oggi effettuerà dunque un nuovo esame e probabilmente dovrà attenersi al distanziamento ancora un po’, allenandosi pertanto in maniera individuale. Il gruppo lo aspetta, ma serve una nuova negatività per aggregarlo ai compagni. E riportarlo tra i convocati.



