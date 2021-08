Una storia di stima e passione che arriva tra grandi campioni di diversi sport. Kimi Raikkonen ha mostrato sui propri canali social una maglia della Juventus di Cristiano Ronaldo, autografata per un certo "Robin". Questo Robin altri non è che, grazie al lavoro di Maurizio Arrivabene (ringraziato da Kimi al pari di Ronaldo) che oggi è amministratore delegato della Juve ma è stato anche il "capo" di Raikkonen quando era team principal della Ferrari in Formula 1.