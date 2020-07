A un passo da Borel. Come racconta Repubblica, "trenta gol realizzati in campionato con ancora quattro partite da giocare. Il record di Felice "Farfallino" Borel, 31 reti segnate nel campionato 1933/34, è a una sola rete di distanza: dopo 85 anni Ronaldo è in corsa per riscrivere il record di marcature in casa Juventus, anche se con quattro partite in più rispetto all'attaccante nato a Nizza. Una missione che accomuna non soltanto il portoghese: l'assist di Dybala in occasione del secondo gol è la testimonianza dell'obiettivo comune".