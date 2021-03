"Basta criticarlo, ha risposto sul campo". "Che senso ha esultare per tre gol al Cagliari dopo aver assistito inerme all'eliminazione dalla Champions?". Dopo la tripletta di Cristiano Ronaldo contro il Cagliari, i tifosi della Juve si dividono sui social network. Il portoghese era finito sul banco degli imputati dopo l'inutile vittoria contro il Porto di martedì scorso, e mentre alcuni ne apprezzano la parziale resurrezione, con un hat-trick da urlo, altri non gli hanno ancora perdonato del tutto la prestazione opaca dell'Allianz Stadium (e quel salto in barriera…), e dimostrano di non aver apprezzato molto l'esultanza polemica dopo il terzo gol.