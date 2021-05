L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il futuro di Cristiano Ronaldo: “Jorge Mendes, il suo agente, è al lavoro per capire se si possono concretizzare quelle che al momento sono soltanto idee e ipotesi. In crescita l’orizzonte Paris Saint-Germain: i media portoghesi riportano di un’offerta di ingaggio da 30 milioni, in linea quindi con lo stipendio attuale, ma per una stagione. Quella che porta al Mondiale del Qatar, che la proprietà del Psg organizza in casa. Potrebbe avere anche un risvolto di immagine, quindi, lo sbarco di CR7 sotto la Tour Eiffel. Eventualità condizionata ad un addio di Mbappé, sempre in orbita Real. E’ un gioco di incastri, perché c’è anche il Manchester United come attore interessato a riportare Ronaldo a Old Trafford. E poi c’è la Juve che attende di capire la scelta del fenomeno e che non alzerebbe le barricate nel caso si profilasse un addio. Che potrebbe generare scambi importanti: Icardi con il Psg o Pogba con lo United. Il finale è ancora da scrivere, anche se gira da ieri un video in cui Georgina alla domanda di un tifoso, «Ronaldo resta o parte?», replica subito: «Rimane”.