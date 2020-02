La Juventus in questo momento è tutta sulle spalle di Cristiano Ronaldo. A segno da 10 partite di seguito, ha battuto il record anche di David Trezeguet. Questa Juve è Cristiano centrica, infatti il portoghese ha segnato il 71% dei gol bianconeri in serie A dall’inizio di dicembre. Facendo un rapido calcolo, 15 reti delle 21 realizzate dai bianconeri. Una statistica che nei più grandi campionati europei non ha eguali. Ecco perchè ,anche in occasione della sfida di giovedì, toccherà a lui guidare i bianconeri nella semifinale di andata di Coppa Italia a San Siro contro il Milan.