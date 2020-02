Anche in un momento complicato come questo, Cristiano Ronaldo continua a firmare record su record. L'attaccate portoghese ha segnato il 71% dei gol della Juventus in Serie A da inizio dicembre, mai nessuno è stato così decisivo nei cinque campionati top in Europa. La squadra di Sarri ha una sorta di dipendenza da CR7, che continua a fare la differenza mettendosi un gradino sopra a tutti. Da inizio stagione Ronaldo ha totalizzato 26 gol/assist in 28 partite: il portoghese ha segnato 23 reti servendo 3 passaggi decisivi per i compagni.