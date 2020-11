Il gol vincente di Morata all'ultimo respiro aveva sopito le proteste dei tifosi della Juve dopo la gara contro il Ferencvaros, nonostante il gioco dei ragazzi di Pirlo, anche in quell'occasione, non si fosse rivelato eccelso. Ma il pareggio contro il modesto Benevento fa esplodere lo scoramento da parte dei sostenitori bianconeri, che in queste ore si sfogano su Twitter e Instagram. Rassegnati a essere ormai Ronaldo-dipendenti, in molti se la prendono in particolare con Paulo Dybala, e anche la guida tecnica inizia ad essere pesantemente in discussione: questa squadra sembra ancora un cantiere aperto, eppure il tempo sta per scadere…