Juventus Ronaldo-dipendente? Sono in tanti a pensarlo: quando il portoghese non c'è o non è in giornata ne risente tutta la squadra e la prestazione generale è negativa. Ad analizzare l'importante del portoghese per la squadra di Pirlo è La Repubblica, che spiega come i gol di corrispondono al 37% di quelli di tutta la Juve. Considerando solo le reti messe a segno in campionato, la percentuale sale al 42. Con Sarri l'impatto di CR7 alla Juve era sempre del 37% dei gol, ma in tutta la stagione e con meno partite saltate; con Allegri del 32%.