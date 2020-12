Due Juventus diverse. Una ha Cristiano Ronaldo, l'altra invece non ce l'ha. Indovinate chi ha fatto meglio? Lo riporta La Gazzetta dello Sport: se con Allegri e Sarri si era avuta una sorta di percezione, con Pirlo è diventata realtà. Senza CR7, questa squadra fa fatica. Con Max in panchina: 1,7 gol a partita quando c'era in campo Ronaldo e 1,6 senza; 2,3 punti a partita con CR7 e 1,9 senza. I tentativi di Sarri di spostarlo in area non sono serviti a nulla: come raccontato dalla Rosea, il 20% delle volte riusciva a sfondare negli ultimi 18 metri. Con Pirlo fa più il '9', ma è diventato pure troppo decisivo...