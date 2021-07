Duello pere s'infiamma la sfida con il. Come raccontato da Tuttosport, è ormai sfida a due per il 19enne brasiliano. Il centravanti del Santos ha il contratto in scadenza a dicembre: vince chi offre di più al ragazzo e al suo agente, oltre a un piccolo indennizzo - intorno ai sei milioni - chiesto dal celebre club carioca. Chi la spunterà?potrebbe arrivare anche nel caso in cui dovesse restare a Torino Cristiano Ronaldo. Per TS, la Juve potrebbe chiudere in tempi brevi per lui proprio in caso di permanenza di CR7. Il mercato può cambiare da un momento all'altro e la certezza è che il posto da extracomunitario verrebbe utilizzato per una punta.