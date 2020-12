Sembra che la serata storta contro l’Atalanta abbia riassettato Cristiano Ronaldo, che si è presentato al Tardini in forma strepitosa. Doppietta per lui contro il Parma, un gol su stacco, imperioso, di testa, il secondo con un incrocio chirurgico con il mancino. Altre reti per CR7, altri record. Come riporta Opta, infatti, il fenomeno portoghese è uno dei soli 5 giocatori ad aver segnato almeno 32 gol in un singolo anno solare nella storia della Serie A. Re indiscusso.