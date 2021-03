"Cristiano Ronaldo ha segnato 84 gol in carriera tra club e nazionale maggiore nel mese di marzo, solo nel mese di settembre (86 reti) ha fatto meglio. Ha, inoltre, segnato cinque gol in cinque partite contro la Lazio in Serie A: ha fatto meglio solamente contro il Parma (sei reti) e ha partecipato ad almeno una rete in tutte le cinque sfide con i biancocelesti nel torneo (cinque gol e un assist)".



Così la Juventus ha descritto l'impatto di CR7, raccontato nelle statistiche prima di Juve-Lazio.