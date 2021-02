"Vittoria importante! Felice di aver dato il mio contributo! Avanti così ragazzi!", ha scritto Cristiano Ronaldo ieri sera. "Good morning everyone! #cr7airlines #ILoveThisFeeling", ha ribadito questa mattina. Ronaldo è il centro della Juve, lui che stacca e vola in aria per battere a rete per poi scherzarci: #cr7airlines. Una compagnia aerea per chi spicca il volo per segnare spesso e volentieri.