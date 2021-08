Jorge Mendes è al lavoro per trovare una nuova squadra a Cristiano Ronaldo... sì, ma per l'anno prossimo!

Ecco cosa scrive infatti Calciomercato.com: "Il suo agente, Jorge Mendes si sta sì muovendo, ma non per il presente dell'asso portoghese che rispetterà il contratto con i bianconeri. Al contrario il super procuratore sta cercando di trovare fin da ora un futuro per CR7 che oggi a Torino non è in programma. I contatti, gli intrighi e gli abboccamenti sono infatti tutti volti a trovare per le prossime stagioni un club già pronto a garantire a Cristiano un futuro ancora roseo.".