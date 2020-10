Mercoledì sera la Juventus spera di poter avere a disposizione Cristiano Ronaldo per la partita di Champions League dell'Allianz Stadium contro il Barcellona. Ieri sono arrivate delle avvisaglie social di buone notizie da parte di CR7 (anche se potrebbe essere un'esultanza per la vittoria del Real Madrid sul Barcellona...) ad ogni modo ora si attende il tampone negativo del fuoriclasse portoghese, con successiva visita medica di idoneità, per poter avere la sicurezza di vederlo in campo contro il rivale Lionel Messi. Tra i tanti record che Ronaldo sta inseguendo, c'è quello del maggior numero di gol nella fase a gironi della Champions: Messi conduce la classifica a quota 69, il giocatore della Juve segue a 62.