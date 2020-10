Cristiano Ronaldo, come noto, non è solo un grandissimo fuoriclasse, ma è anche un "consigliere" per i club in cui milita. Ama infatti suggerire alle società nomi da poter acquistare. Come riporta Calciomercato.com in Spagna sono convinti che CR7 abbia chiesto alla Juventus i seguenti due rinforzi per innervare di qualità la rosa bianconera: Mikel Oyarzabal, esterno offensivo 23enne della Real Sociedad, e Jules Koundé, difensore centrale classe '98 nel Siviglia. Due giocatori della Liga, campionato che Ronaldo conosce molto bene dati i suoi anni gloriosi al Real Madrid.