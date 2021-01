Papà Ronaldo. Così lo 'chiama' l'edizione odierna di Tuttosport. Del resto, è lui a trascinare l'intero gruppo, dall'alto delle sue 18 reti segnate in 16 presenze con la Juventus. Alla terza stagione, ormai sembra padrone del campo come del gruppo. E i giovani lo guardano con estrema ammirazione, incredibile rispetto. Scrive TS: "E' chiaro che l’ammirazione di Chiesa, Kulusevski o De Ligt è diversa da quella, pur sincera e profonda, di Buffon o Chiellini. Il portoghese è un esempio per tutti, ma questo suo ruolo si è accentuato in una Juventus sempre più giovane, in cui è quasi un 'papà Ronaldo'". Nella fase di ringiovanimento, Cristiano disegna anche il futuro dei nuovi ragazzi bianconeri.