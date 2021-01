Cristiano Ronaldo ci ricasca. Il portoghese sta dando scalpore per la gita proibita in compagnia di Georgina. I due sono andati in trasferta a Courmayeur e hanno scatenato grandi polemiche, finendo sotto i riflettori come spesso accade, ma non per un fatto positivo.



I CASI - Un fatto già successo nell'ultimo anno, perché - ricorda il Corriere dello Sport - è stato Ronaldo il primo giocatore a lasciare l'Italia prima del lockdown subito dopo Juve-Inter di domenica 8 marzo 2020, quando volò in Portogallo per restare vicino a mamma Dolores che in quei giorni era ricoverata in ospedale. "E durante il lockdown anche in Portogallo scoppiarono diverse polemiche relative al modo in cui Cristiano Ronaldo e famiglia stavano affrontando il periodo di isolamento, tra i vari episodi grande rumore fece a metà aprile la festa di compleanno della nipote, piuttosto affollata in un locale aperto per l'occasione. Poi il rientro alla base torinese a maggio, con le due settimane di isolamento domiciliare prima del ritorno alla Continassa. Di nuovo rumore in autunno. Subito dopo la famosa Juve-Napoli non disputata, con il gruppo squadra bianconero nella bolla, Cristiano Ronaldo e altri sei giocatori lasciarono il J Hotel, chi per tornare a casa, chi per andare subito in Nazionale. Cosa che fece anche il fuoriclasse, volato in Portogallo già lunedì 6 ottobre quando avrebbe semmai potuto solo cambiare domicilio dove restare in isolamento: da lì la segnalazione in Procura da parte della Asl per accertare la violazione. Fu quello l'inizio del botta e risposta a distanza anche con il Ministro Vincenzo Spadafora".