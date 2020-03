3







di Marcello Chirico

Cristiano Ronaldo continua la sua quarantena a Madeira, in Portogallo, dove è partito prima che il coronavirus colpisse tutto il mondo. Relax e allenamento in attesa di tornare a giocare per l'attaccante della Juventus, che ha lasciato l'Italia per stare vicino alla madre dopo il grande spavento dovuto a un improvviso ictus. Negli ultimi giorni si è (ri)parlato di un possibile addio di Cristiano a fine stagione: il portoghese ha il contratto fino al 2022, a parlare del suo futuro è il nostro direttore editoriale Marcello Chirico.