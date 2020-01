di Marcello Chirico

Il nostro direttore editoriale Marcello Chirico commenta la vittoria della Juve sul Parma. Tre punti portati a casa grazie alla doppietta del "solito" Cristiano Ronaldo. Quello che poco tempo fa in tanti davano per finito. CR7 arriva a quota 11 gol nelle ultime sette partite di campionato. Segna a raffica, è tornato lui e la Juve gode andando a + 4 sull'Inter che ora rischia di essere superata in classifica dalla Lazio. Non tutto è oro quel che luccica, però. Sarri ha alcune cose da risolvere se vuol vincere il campionato.



L'analisi nel video: