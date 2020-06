La gioia di Cristiano Ronaldo. Rientrato da un po' di relax in Versilia (ieri è stato paparazzato a Viareggio tra passeggiate e una gita in barca) il portoghese si gode la serata dalla sua super villa, che affaccia su Torino. La vista dall'alto, i monti sullo sfondo e un tramonto stupendo. Come per altro scrive lo stesso CR7, in inglese però: "Enjoying this beautiful sunset". Ronaldo ha ritrovato il gol contro il Bologna, la Juve la vittoria e tutti quanti il sorriso. Perché le gare con Milan e Napoli avevano destato qualche preoccupazione, sedate con la medicina migliore: i tre punti.