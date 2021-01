Talvolta su Cristiano Ronaldo grava "l'accusa" da parte dei detrattori di essere un giocatore sì formidabile ma che batte i suoi record di gol grazie ai calci di rigore. Premesso che essere rigorista è in ogni caso un valore aggiunto e fa parte delle qualità di un giocatore, andando a stilare la classifica marcatori di questa Serie A senza contare i rigori segnati, si nota che il fuoriclasse della Juventus sarebbe in testa lo stesso: Ronaldo sempre in testa con 11 reti (quelle totali sono 15, 4 penalty) seguito da Immobile e Muriel a 10.