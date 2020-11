A Dubai non hanno dubbi: Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del secolo. Il fuoriclasse portoghese batte Messi, Lewandowski, Salah. E pure due amici, compagni... allenatori: sì, perché nell'elenco dei migliori degli ultimi vent'anni, oltre al solito Gigi Buffon, c'è pure mister Andrea Pirlo.



LE VOTAZIONI - Chiaramente, è tutto un work in progress. Anche l'incoronazione, che il Dubai Sports Council e Globe Soccer hanno voluto mantenere nonostante la difficoltà palese di questo periodo così tormentato. Sono state premiate 8 categorie: Giocatore del Secolo (2001-2020), Allenatore del Secolo (2001-2020), Club del Secolo (2001-2020), Agente del Secolo (2001-2020), Giocatore dell’Anno (2020), Club dell’Anno (2020), Allenatore dell’Anno (2020) e Premio Giocatore alla carriera. Come racconta Tuttosport, "le votazioni si sono aperte ieri e subito CR7 è schizzato in testa sia come Giocatore del Secolo che come Giocatore dell’Anno. Idem Mendes fra i procuratori. Possiamo ragionevolmente azzardare che il fuoriclasse portoghese trionferà nel “Giocatore del secolo” mentre è egualmente ipotizzabile che la giuria, in corso d’opera, “corregga” il voto per il Calciatore dell’Anno". Ovvio: Robert Lewandowski.