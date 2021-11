Cristiano Ronaldo ieri sera dopo Atalanta-Manchester United 2-2, in cui il fuoriclasse portoghese è stato fondamentale per evitare la sconfitta a Solskjaer, ha parlato a Sky Sport UK della Dea, elogiandone in particolare l'allenatoreE con Gasperini CR7 ha pure scambiato un bell'abbraccio a fine gara. Insomma, Ronaldo avrebbe voluto Gasp al posto di Allegri, Sarri o Pirlo nella sua Juve?