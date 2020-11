Cristiano Ronaldo è un leader carismatico per le sue squadre. Anche quando non gioca, o non gioca al meglio delle sue possibilità, dà sempre il suo forte incitamento ai compagni. Come stasera su Instagram, dopo la vittoria per 4-1 sul campo del Ferencvaros. Un match che l'ha visto in difficoltà in alcune occasioni, almeno rispetto a ciò cui ci ha abituati. Ma sul popolare social CR7 ha pubblicato una foto di esultanza insieme a Chiellini e altri compagni, con il messaggio "Grande vittoria! Avanti cosi, tutti insieme!".