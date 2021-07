Giornata di arrivi, giornata di rientri per la Juventus. Oggi, lunedì 26 luglio, diversi giocatori sono attesi tra JMedical e Continassa per sostenere test e visite mediche in vista della ripresa. Allegri oggi ritroverà Kulusevski e tanti altri, maEcco gli arrivi LIVE, tutti i video nella nostra gallery.