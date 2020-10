Cristiano Ronaldo non è ancora negativo al Covid-19. Il messaggio di ieri su Instagram era molto probabilmente rivolto al Real Madrid, vittorioso nel Clasico contro il Barcellona. Quel Barça che CR7 spera di poter affrontare mercoledì sera all'Allianz Stadium nella seconda giornata di Champions League. Dopo aver saltato la Dinamo Kiev, tutto l'ambiente bianconero auspica di vedere Ronaldo affrontare il grande rivale Lionel Messi.

C'È ANCORA TEMPO... - Come tutti i giocatori positivi al coronavirus, Ronaldo viene sottoposto ogni giorno al tampone. Quello di ieri era ancora positivo, ora ci sono altri tre "tentativi" per poter avere l'ok per il Barça: quello di oggi, quello di domani e quello di martedì. Se sarà negativo entro martedì, infatti, giorno prima del match contro i blaugrana, per la Uefa Ronaldo sarà idoneo per disputare il match. Facciamo tutti il tifo perché il rientro del fuoriclasse portoghese possa davvero avvenire in una sfida che rappresenta la storia del calcio moderno.