Non è l'allenamento più amato da tutti. Anzi, in molti, nelle loro tabelle di allenamenti, saltano il giorno in cui si dovrebbero allenare le gambe. Non è il caso di Cristiano Ronaldo che si allena sempre, a prescindere dalla parte del corpo da potenziare. Ieri notte ha postato alcuni video in cui allena le gambe con degli elastici. No, CR7 non salta i giorni di allenamento, tanto meno quelli delle gambe. Ecco qui la foto del portoghese che si allena.