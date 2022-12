Apertura a. Occhio a Cristiano Ronaldo. La, ecco, famosa, pesa. Eccome. Come racconta La Gazzetta dello Sport, secondo quanto ricostruito dal pool di magistrati che indaga sui bilanci della Juventus dal 2019 al 2021 "il portoghese avrebbe lasciato Torino senza incassare i 19,9 milioni che il club gli doveva per la seconda manovra stipendi, quella del 2021 (un differimento di alcune mensilità nelle stagioni successive per fronteggiare i danni economici causati dal Covid)".Per il quotidiano, ora CR7 potrebbe rivolerli indietro, "visto che il suo legale a inizio novembre ha presentato istanza per visionare gli atti". La richiesta è stata respinta dai magistrati perché arrivata prima che fosse depositato il rinvio a giudizio per gli indagati. Adesso i tempi possono aiutare: si potrà autorizzare il rilascio della documentazione che riguarda Ronaldo.In che modo? Ronaldo potrebbe andare a testimoniare (era già stato convocato, ma non si è presentato) o aiutare a chiarire la parte di mister che aleggia attorno alla famosa carta. CR7 potrebbe essere in possesso della versione originale della scrittura privata. Valore: 19.9 milioni di euro.