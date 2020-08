Cristiano Ronaldo ha passato qualche ora di relax a Portofino assieme ad amici e alla compagna Georgina Rodriguez. Approfittando del(lunedì, oggi la squadra torna in campo alla Continassa), CR7 ha ricaricato le energie in vista della Champions ( QUI il video ) con un abito su misura di Alessandro Martorana, stilista torinese che ha il suo atelier proprio in centro città. Da lui si vestono quasi tutti i calciatori della Juve e a lui restano affezionati tanti ex, come ad esempio Paul Pogba, grandissimo amico dello stilista.