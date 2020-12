Cristiano Ronaldo è volato a Dubai per le vacanze di Natale. L'Asl di Torino ha dato l'ok al rientro in Italia con una quarantena che gli consentirà di allenarsi a partire da lunedì prossimo e giocare regolarmente le partite. Perché è a Dubai? CR7 parteciperà in persona alla premiazione per i Globe Soccer Awards in data 27 dicembre.