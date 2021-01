Cristiano Ronaldo non gioca solo per far vincere la Juventus, ma anche per inseguire il record di tutti i tempi del maggior numero di gol in partite ufficiali. Qualcosa che lo isserebbe ufficialmente sul tetto del mondo calcistico. Al momento CR7 è quarto in classifica, e con la doppietta segnata stasera contro l'Udinese è salito a quota 758: il terzo posto di Pelè dista solo 9 gol adesso, dato che il campionissimo brasiliano nella sua straordinaria carriera ne totalizzò 767. Al secondo posto Romario con 772, in cima troviamo Josef Bican a 805.