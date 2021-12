Otto giorni per staccare e tornare a Torino con le pile ricaricate., dopo la partita con il Cagliari, ha salutato la squadra con il rompete le righe. Diversi calciatori della Juventus hanno deciso di trascorrere le vacanze al caldo, alcuni di loro hanno immortalato la scelta anche su, con la moglie Alice Campello e i tre figli, hanno scelto il caldo di Dubai. Così comeche, insieme alle rispettive fidanzate (Annekee Molenaar, ed Eldina Ahmic, anche lei calciatrice), hanno preso lo stesso aereo privato con la famiglia dello spagnolo.- Al caldo anchee la compagna Michela Persico, che insieme a loro figlio hanno optato per le Maldive.- Più enigmatico lo scatto di, che insieme alla fidanzata Oriana Sabatini si è fotografato con indosso la mascherina. In aeroporto? Dalla foto non è chiaro, il calciatore non ha nemmeno accompagnato lo scatto con una didascalia. Tacciono anche i social della compagna.- Il raduno post vacanze è stato fissato alla Continassa per giovedì 30 dicembre.