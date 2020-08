Uno dei futuri ancora da definire è quello di Christian Romero, difensore rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa. Il club bianconero cerca acquirenti, il centrale argentino non rientra nei piani del nuovo tecnico Andrea Pirlo, e stando a quanto riporta Sportitalia si sarebbe fatta avanti l’Atalanta. La trattativa sarebbe già in stato avanzato, tanto che le parti starebbero limando gli ultimi dettagli per trovare l’accordo decisivo.