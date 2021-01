Cristian Romero stupisce ancora. Dopo la superba prestazione contro il Milan coronata da un gol e un assist, il difensore centrale argentino si è ripetuto ieri contro la Lazio, battuta dall’Atalanta 3-2. Giornali (La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport) tutti d’accordo sulla prova dell’ex Juventus, che merita un 7 in pagella non solo per la solidità difensiva, ma anche per aver sradicato la palla dai piedi di Hoedt e servito l’assist a Miranchuk. Romero è passato dalla Juventus all’Atalanta la scorsa estate, in prestito onero biennale fino al 2022 da 2 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni e pagabile in tre anni.